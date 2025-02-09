Edirne’de Uykuları Kaçıran Bin Yıllık Gelenek, Camlara Kapılara Dayandılar, Hepsi Maskeli ve Beyaz

Orta Çağ’dan kalma bir Balkan geleneği olarak bilinen “Bocuk”, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde yıllardır devam ettiriliyor.

Geleneği sürdürmek isteyen çok sayıda genç, akşam saatlerinde Çamlıca beldesine geldi.

Kent meydanında etkinlik için hazırlanan gençler, yüzlerine birbirinden ilginç makyajlar yaptırdı. Yüzlerine korku uyandıracak makyajlarla süsleyen gençler, beyaz çarşaf giyip, sokaklara çıktı.

Beldede dolaşan gençler pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu, ev sakinleri ise gençlere kabak tatlısı gibi ikramlar verdi. Herkesi eğlendiren etkinlik sonrasında konserler de gerçekleştirildi.

Etkinlik için Çanakkale'den geldiğini belirten Sevinç Keçeci, "Bu gece kapıları çalarak kabak tatlısı yemeyen herkesi korkutacağız" dedi.

BOCUK GECESİ GELENEĞİ NEDİR?

Kış aylarında uygulanan eski Balkan geleneği Bocuk Gecesi’nde her evde kabak pişiriliyor.

Aile halkı, komşuları ve akrabalarının katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutuyor.

Eski geleneğin inanışına göre, "Bocuk" diye adlandırılan varlığın insan görünümünde gezdiğinde kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağı düşünülüyor.

O gece evde suya atılan tahtanın, sabah donmuş halde görünmesinin o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.