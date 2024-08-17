Edirne'de Okul Bahçesinde Korkunç Cinayet! 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 17 Yaşındaki Bir Erkek Tarafından Vuruldu

Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde toplanan beş kişilik arkadaş grubu sohbet ederken, gruptan 17 yaşındaki Kerem Akan isimli çocuk, yanında getirdiği silahla oynamaya başladı. Silahın ateş alması sonucu 14 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Duru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 14 yaşındaki Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, yaşları 15, 16, 17 ve 18 olan dört kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA