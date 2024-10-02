Edirne'de Kuyumcuları Dolandırdılar! İki Kişi Tutuklandı

Edirne'de çok sayıda kuyumcuyu düşük ayarlı altın vererek dolandıran 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

Edirne'de Kuyumcuları Dolandırdılar! İki Kişi Tutuklandı

İstanbul'dan Edirne'ye gelen 1'i kadın 2 kişi, kentte birçok kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandırdı. Düşük ayarlı altınları bozdurup para alan E.E. ve C.K., şehri terk edemeden Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Düşük ayarlı altın bozdurup kendisini dolandırdıklarını ifade eden kuyumcu Rahmi Cömert, "40 yıllık kuyumcu esnafıyım. Bizi dolandırdıkları altınların düşük ayarlı olduğunu ayırt etmek imkansız. Kuyumcuların bulunduğu Whatsapp grubuna gelen fotoğraflarla dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıları kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: İHA

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