Kırklareli’de Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı

Kırklareli’de jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırklareli’de Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı

Kırklareli’de jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 12 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 6 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 litre sahte içki ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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