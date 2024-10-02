Kırklareli’de Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı
Kırklareli’de jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli’de jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 12 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 6 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 litre sahte içki ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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