Hasta Nakil Aracı ile Kamyonet Çarpıştı! Yürekler Ağza Geldi

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonet ile özel hasta nakil aracının çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. O anlar kayda alındı.

Hasta Nakil Aracı ile Kamyonet Çarpıştı! Yürekler Ağza Geldi

Manisa'nın Gölmarmara-Alaşehir karayolu üzerindeki Salihli Taytan Işıklı Kavşak'ta bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölmarmara'dan Denizli yönüne giden S.F.T. (30) yönetimindeki özel hasta nakil aracı, Köprübaşı'ndan Salihli yönüne giden S.D. (55) idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada, hasta K.K. (65) ve refakatçisi N.K. (61) ile kamyonet sürücüsü S.D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir aracın ön kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ambulansta bulunan hasta K.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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