Akaryakıt İstasyonunda Feci Kaza: Otomobil Tıra Ok Gibi Saplandı

Ankara'da akaryakıt istasyonuna girerken kontrolden çıkan otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

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Akaryakıt İstasyonunda Feci Kaza: Otomobil Tıra Ok Gibi Saplandı

Ankara'da Temelli-Polatlı yolu Yenidoğan mevkii üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili ise tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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