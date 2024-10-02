Ayşe Ateş'ten İlk Açıklama: Biz İntikam Değil Adalet İstiyoruz

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı suikastın davasında karar çıktı.

Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 22 sanık yargılanıyordu.

Karar duruşmasının ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten ilk açıklama geldi.

"BİZ İNTİKAM DEĞİL ADALET İSTİYORUZ"

Ateş, "Biz intikam değil adalet istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sussaydık onlar çok mutlu olacaktı herhalde. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar, demir parmaklıkların arkasına girene kadar devam ettireceğim.

Şimdi beklesinler bir dahaki dosyada görüşeceğiz onlarla. Ben o dosyanın açılması, iddianamenin hazırlanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Göreceğiz er meydanı, el mi yaman bey mi yaman!"

KİM NE KADAR CEZA ALDI?

- Avukat Serdar Öktem tahliye edildi.

- Davada 'tetikçi' olarak geçen Eray Özyağcı'ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

- Dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğun devamına karar verildi.

- Özyağcı'yı motorla olay yerinden kaçıran Vedat Balkaya’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Eski MİT Mensubu Çağlar Zorlu tahliye edildi.

- Azmettirici Doğukan Çep, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

- Eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

- Suat Kurt'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi.

- Aşkın Mert Gelenbey’e ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi.

- Murat Can Çolak’a tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi.

- Emre Yüksel’e tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi.

- Ufuk Köktürk hakkında beraat kararı verildi.

- Gölbaşı'ndaki çiftliğin sahibi Aytaç Ataç hakkında beraat kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem