Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Malatya’da uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Olayda, 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi’nde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 34.400 gram kubar esrar,250 gram esrar tohumu, 2 adet hassas terazi,1 adet ruhsatsız tabanca,33 adet 9 mm. tabanca fişeği,13 adet 7,65 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.A.’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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