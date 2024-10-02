Ters Yönde İlerleyen Sürücü Kazaya Neden Oldu; İnceleme Başlatıldı Ters Yönde İlerleyen Sürücü Kazaya Neden Oldu; İnceleme Başlatıldı

Elazığ’da ters yöne giren otomobil motosiklet ile çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

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Ters Yönde İlerleyen Sürücü Kazaya Neden Oldu; İnceleme Başlatıldı Ters Yönde İlerleyen Sürücü Kazaya Neden Oldu; İnceleme Başlatıldı

Elazığ’da merkez Saray Bosna Caddesi'nde ters yönde ilerleyen otomobil, motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet, park halindeki aracın altına girdi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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