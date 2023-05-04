Eceabat açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Eceabat açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.50’de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan Çanakkale’nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklıkta, yerin 18.30 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 04.50’de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır.” ifadelerine yer verildi.

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