Ebrar Karakurt'un adının caddeye verilmesi önerisi, AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti tarafından reddedildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt'un isminin Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bir caddeye verilmesi önerisi reddedildi.

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Ebrar Karakurt'un adının caddeye verilmesi önerisi, AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti tarafından reddedildi

Evrensel'in haberine göre; Susurluk Belediyesi İmar Komisyonu, 11 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda, Karakurt isminin 'yeni açılacak' bir cadde veya sokağa verilmesi önerisi 'isim değişikliği' olarak değerlendirildi.

İmar Komisyonu’nda reddedilen Ebrar Karakurt önergesi 13 Eylül’de Susurluk Belediye Meclis’inin Eylül ayı 2. oturumunda görüşüldü. İmar Komisyonu’nun çarpıtılarak değerlendirdiği rapor, CHP’li Meclis üyesi Kula’nın aleyhte oyuna karşılık, diğer meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Önergenin sahibi Kula, “Kendileri gibi giyinmeyen, kendileri gibi düşünmeyen, kendilerinin siyasi partisine oy vermeye zorlayan bir kitle var. O kitlenin baskısına bu komisyon ne yazık ki bu rapora oy vererek teslim olmuştur. Ben Belediye Meclis üyelerimizin bunlara teslim olmayacağına inanmak istiyorum” diye konuştu.

REDDEDİLDİ

CHP'li Susurluk Belediye Meclisi Üyesi Murat Kula'nın, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt'un isminin Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki bir caddeye verilmesi önerisi, AKP, CHP, MHP ve İYİP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

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