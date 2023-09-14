İstanbul'da kadınların etek altı görüntüsünü çeken komiserin davasında yeni gelişme

İstanbul Kağıthane'de bir zincir markette kadının etek altını fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklanan, daha sonra tahliye edilen komiser S.E.’nin davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme, dosyanın Uzlaştırma Bürosu’ndan dönüşünün beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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İstanbul Kağıthane'de 5 Ocak 2023’de bir zincir markette çalışan kadının etek altını fotoğrafladığı iddiasıyla tutuklanan, daha sonra duruşmada tahliye edilen komiser S.E.’nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 54.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflardan katılan olmadı. Mahkemece, dosyanın Uzlaştırma Bürosu’nda olduğu belirtildi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Uzlaştırma Bürosu’ndan dönmediği gerekçesiyle dönüşünün beklenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli S.E.’nin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak' ve 'cinsel taciz' suçlarından 4 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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