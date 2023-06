e-Devlet'te 85 milyon yurttaşın bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin yeni gelişme

e-devlet verileri internete düştü. Bir sitede sorgulama yapılarak kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabiliyor.

Bu sitede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tutun da devletin önemli kurumundaki pek çok siyasinin bilgisi de yer alıyor.

e-DEVLET VERİLERİNİN ÇALINMASI MECLİS GÜNDEMİNDE

Skandalın ortaya çıkması sonrası CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 85 milyon yurttaşın kimlik numarası, telefon numarası, tapu bilgileri ve adresleri gibi kişisel bilgilerinin yer aldığı e-Devlet verilerinin çalınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Öztunç, önergesinde şunları kaydetti:

"85 milyon yurttaşın tüm bilgilerinin yer aldığı e-Devlet’te verilerinin S**Paneli.Org isimli internet sitesi tarafından ele geçirildiği, yakın zaman önce YSK ve bazı kamu kurumlarında hacklendiği basına yansımıştır. Yurttaşlarımızın e-Devlet bilgilerinin internet sitelerinde dolaşması, T.C. Kimlik no, telefon, adres, tapu bilgileri gibi kişisel verilerinin kolaylıkla art niyetli kişilerin eline geçmesine yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atılmasına neden olacaktır.

Buna istinaden; 85 milyon yurttaşın tüm bilgilerinin yer aldığı e-Devlet’te verilerinin S**Paneli.Org isimli internet sitesi tarafından ele geçirildiği doğru mudur? Doğru ise bu konuda ne gibi tedbirler alınmıştır?

Çok ciddi bir güvenlik riski oluşturan bu durum karşısında e-Devlet erişimini, gerekli önlemleri alıncaya kadar engellemeyi düşünüyor musunuz?

Yurttaşlarımızın e-Devlet bilgilerinin nereden ve nasıl sızdırıldığı konusunda bir soruşturma açılmış mıdır?

Kamu kurumlarımızın güvenlik sistemlerinin kolaylıkla hacklenmesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığının ihmali olduğunun bir göstergesi değil midir?"

"BÜYÜK SONUÇLAR ORTAYA KOYAN BİR SUÇ"

Öte yandan Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, konuyla ilgili olarak freewebturkey'e yaptığı ilk değerlendirmede "Şu an herhangi bir kişi, istediği kişinin her türlü bilgisine ulaşma şansına sahip. Bu büyük ve korkunç sonuçlar ortaya koyan bir suç" ifadesini kullandı.

"BAKANLIĞA DAVA AÇACAĞIZ"

"Bu tehdide karşı yasal adım atacağını" söyleyen Avukat Veysel Ok, "Biz zaten kendi adımıza kişisel olarak hem İçişleri Bakanlığına dava açacağız, hem de sorumlular hakkında suç duyurusu yapacağız" dedi.

