Düzce'de yaşlı nüfusun oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Düzce’de yaşayan yaşlı nüfusun oranını açıkladı.

Düzce'de yaşlı nüfusun oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Düzce ilinde 2022 yılında 44 bin 653 kişi oldu.

Düzce'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2022 yılında yüzde 11 oldu.

DÜZCE'DE EN FAZLA YAŞLI NÜFUS KADINLARDA

Yaşlı nüfusun 2022 yılında yüzde 9,9 erkek, yüzde 12,1'ini kadın nüfus oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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