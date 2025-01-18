Düzce'de 3 Araç Birbirine Girdi, 7 Yaralı

Düzce'de üç aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de 3 Araç Birbirine Girdi, 7 Yaralı

Düzce’de kontrolden çıkan hafif ticari araç karşı yönden gelen motosiklete, ardından da savrularak oto çekiciye çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Saat 19.30 sıralarında Akınlar Mahallesi 2557 Bulvar üzerinde meydana gelen kazada, Küçük Sanayi Sitesi istikametine ilerleyen Berke Aldemir yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Miraç Yaser Töngel yönetimindeki 81 AEN 581 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan araç daha yine karşı istikametten gelen Engin Baş yönetimindeki 67 SL 008 plakalı oto çekiciye çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Berke Aldemir, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan toplam 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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