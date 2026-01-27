Durdona Khakımova'nın Öldürülmesine İlişkin Flaş Tutuklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler Dilshod Turdımurotava ve Gofurjon Kamalkhodjaev ile E.K.'nın sevk edildiği İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

KATİL ZANLISI VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Şüpheliler Dilshod Turdımurotava ve Gofurjon Kamalkhodjaev, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan tutuklama, diğer şüpheli E.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin olay günü maktul Durdona Khakımova'yı Fatih'ten Ümraniye'ye götürdükleri, burada bir ikamette bıçaklayarak öldürdükleri, ardından maktulün üzerinde bulunan kolye, küpe ve bileklik gibi ziynet eşyalarını aldıkları belirtildi.

Şüphelilerin cesedi parçalara ayırarak bavullara koydukları, taksiyle Şişli'ye geçerek ceset parçalarını çöp konteynerlerine attıkları, ardından tekrar Fatih'e döndükleri kaydedilen yazıda, şüphelilerin daha sonra İstanbul Havalimanı'na giderek Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları ancak emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alındıkları aktarıldı.

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu ve tutuklama nedenlerinin oluştuğu ifade edildi.

Hakimlik, şüphelilerden Dilshod Turdımurotava ve Gofurjon Kamalkhodjaev'nın tutuklanmasına, E.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler Dilshod Turdımurotava ile Gofurjon Kamalkhodjaev'i Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA