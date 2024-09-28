Dünyanın En Pahalı Bitkisi! Üretim İçin İlk Adım Atıldı

Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından safran üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla ekim gerçekleştirildi. Bu projeyle, çiftçilere safranın avantajları tanıtılarak, kadın çiftçilerin üretime daha aktif katılımı teşvik ediliyor. Ayrıca, geleneksel tarım yöntemlerinin yanı sıra alternatif ürünlerin de tanıtılması hedefleniyor. Böylece, yerel ekonomiye yüksek katma değerli ürünler kazandırılması ve üreticilerin tarımsal gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak biliniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, “Hem kırsal kalkınmayı desteklemek, hem de ilimizin tarımsal çeşitliliğini artırmak için safran üretiminin teşvik edilmesi, ilimiz tarımsal ve ekonomik geleceği açısından stratejik bir adım olacaktır. Çiftçilerimizin safran üretimi ile 2. yıldan itibaren dekara düşen girdi maliyetinin azalması ile birlikte gideri azalacak, geliri ve dolayısıyla da karlılığı artacaktır” dedi.

Kaynak: İHA