Feci Kaza! Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Çocuğa Otomobil Çarptı

Iğdır'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Feci Kaza! Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Çocuğa Otomobil Çarptı

Iğdır'da saat 13:00 sıralarında Yukarı Çarıkçı köyü mevkiindeki karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K isimli çocuğa çarptı.

Çocuk yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Iğdır Trafik kazası
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