Su Seviyesi Düşen Gölette Yüzlerce Balık Telef Oldu

Yağışlardaki azalmayla birlikte göletlerdeki su miktarı riskli seviyelere gerilerken; Kilis’teki Balıklı Sulama Göleti’nde yüzlerce balık telef oldu.

Su Seviyesi Düşen Gölette Yüzlerce Balık Telef Oldu

Kilis'in Musabeyli ilçesi Balıklı Köyü Göleti'nde havaların ısınmasıyla birlikte sular çekilmeye başladı. Koca Dere'nin akarak oluşturduğu gölette yüzlerce balık telef oldu. Bölge sakinlerinin tarımsal faaliyetlerinde kullandığı gölette balıkların ölümü kötü koku ve görüntü oluşturdu. Yağışların azalmasıyla birlikte yavaş yavaş kuruyan gölet, daha sonra bataklığa dönüştü. Suların çekildiği gölette toprakta yarıklar oluşurken, büyük sazan, tatlı su balıkları gibi yüzlerce balık ölüsü bulundu.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Balıklı köyü sakini Şerafettin Özçelik, "Bu sene yağışların azalmasından dolayı dere ve göletlerde kuraklık meydana geldi, göletlerdeki su yavaş yavaş kurudu. Çiftçilerin plansız sulamasından dolayı Balıklı Sulama Göleti'ndeki sular ise bitti ve balık ölümlerine neden oldu. Hava sıcaklığından dolayı çevreye pis koku yayılıyor. Pis koku ve kötü görüntü sebebiyle yetkililerden buranın temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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