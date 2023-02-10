Dünya Sağlık Örgütü’nden Deprem Sağlık Rehberi

GERÇEK GÜNDEM - BAHAR AKPINAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 7 Şubat günü Türkiye’den WhatsApp üzerinden sisteminde kayıtlı olan numaralara bir acil durum güncellemesi gönderdiği belirtildi. Deprem bölgesinde kişisel hijyenin nasıl sağlanacağı, su ve yiyeceklerin nasıl dezenfekte edileceğini anlatan Deprem Sağlık Rehberi, bölgede ortaya çıkmasından korkulan salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla hazırlanmış. Ancak bölgeden aktarılan bilgiler dikkate alındığında bu rehberin uygulanmasının bugün bile çok mümkün olmadığı ve bölgede ciddi bir salgın tehlikesinin bulunduğunu söylemek gerek.

UZMAN EKİPLER VE TIBBİ MALZEMELER GÖNDERİLDİ

Reuters, Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye ve Suriye'ye uzman ekipler ve tıbbi malzeme taşıyan uçaklar göndererek afet bölgelerine tıbbı destek verdiğini bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çarşamba günü verdiği medya brifinginde, koordinasyonu sağlamak için üst düzey bir heyetin yanı sıra İstanbul'a giden üç uçakla tıbbi malzeme gönderildiğini açıkladı.

DSÖ Suriye temsilcisi Dr. Iman Shankiti ise bölgelerindeki sıkıntının boyutlarına dikkat çekerek, "Sağlık ihtiyaçları çok büyük" dediği belirtildi.

REHBERDE NELER VAR?

Dünya Sağlık Örgütü’nden Gelen Sağlık Rehberi’nin çevirisi şu şekilde:

DSÖ'den Acil Güncelleme*

_7 Şubat 2023_

*DSÖ deprem sağlık rehberi*

6 Şubat'ta Türkiye ve kuzeybatı Suriye'yi vuran depremin ardından en az 4.000 ölü ve 18.700 yaralı doğrulandı.

*Ne yapalım:*

• Hangi kliniklerin ve hastanelerin çalıştığını öğrenin

• Yaralanmaları sağlık çalışanları ile kontrol edin

• Yakındaki geçici sağlık hizmetlerini ve sığınakları bulun

• Elektrik akımlarından, gaz hatlarından ve kimyasal tehlike kaynaklarından kaçının

*Temiz içme suyu olmayanlar için:*

• Şişelenmiş, kaynatılmış veya klor ile dezenfekte edilmiş su için.

• Meyve ve sebzeleri su ve çamaşır suyu ile dezenfekte edin. Etiketi kontrol edin – ev tipi ağartıcıların çoğunda +- %4 klor bulunur. Bu konsantrasyondaki bir çamaşır suyundan her litreye 1 çay kaşığı çamaşır suyu ekleyin. Ellerinizi sabun ve temiz su ile yıkayın veya dezenfekte edin.

• Yemek pişirirken ellerinizi, yüzeyleri ve ekipmanlarınızı dezenfekte edin

• Çiğ ve pişmiş olan yiyecekleri birbirinden ayırın.

*Başkalarının bu bağlantıya tıklayarak bu hizmete erişebilmesi için bu mesajı iletin:* wa.me/41798931892?text=hi

Not: Bu rehberde verilen çamaşır suyu ile su dezenfektasyonu stok solüsyon içip olup, içme suyu için değildir.

Kaynak: Gerçek Gündem