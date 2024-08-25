Düğüne Gidenleri Taşıyan Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı

Sivas'ta düğüne gidenleri taşıyan midibüs devrildi. Feci kazada 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.

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Düğüne Gidenleri Taşıyan Midibüs Devrildi! Çok Sayıda Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada, 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Sızır beldesi yakınlarında meydana geldi. Sızır’dan Gemerek ilçesi yönüne giden Y.N. idaresindeki 06 EKS 341 plakalı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, midibüsteki 27 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve helikopter ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Midibüsteki yolcuların Ankara'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne geldikleri belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Sivas Trafik kazası
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