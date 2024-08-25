Tünelde Duvara Çarpan Motosikletteki İki Kişi Yaşamını Yitirdi

Gaziantep'te tünelden geçerken duvara çarpan motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

Tünelde Duvara Çarpan Motosikletteki İki Kişi Yaşamını Yitirdi

Gaziantep'te tünel duvarına çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Karaoğlu (23) ve arkadaşı Settar Küçük (22) yaşamın yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki Şahinbey 100'üncü Yıl Tünelleri’nde meydana geldi. İbrahim Karaoğlu’nun kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, tünelin duvarına çarpıp, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Karaoğlan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olan Settar Küçük ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Küçük da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bekar olan 2 arkadaşın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası
Organlarıyla 3 Kişiye Umut Oldu Organlarıyla 3 Kişiye Umut Oldu
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahsı Jandarma Yakaladı Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahsı Jandarma Yakaladı
Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu
ÇOK OKUNANLAR
Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar Yusuf Dikeç'in Annesi İçin Utandıran Yorumlar
Tapu Mirasında Yeni Düzenleme: Aileden Miras Kalanlar Dikkat Artık Daha Kolay Tapu Mirasında Yeni Düzenleme: Aileden Miras Kalanlar Dikkat Artık Daha Kolay
155 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Uçuşa Geçti: Mevduat Faizlerinde Rekor Artış 155 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Uçuşa Geçti: Mevduat Faizlerinde Rekor Artış
Dünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş Çanları Dünya Diken Üstünde İzliyor! Mavi Hat'ta Savaş Çanları
Şimşek Devreye Girdi: 700 Bin Kişiye Ceza Geliyor 700 Bin Kişiye Ceza Geliyor