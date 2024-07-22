Düğünde Maganda Dehşeti! Havaya Ateş Açtı, Davetlileri Vurdu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Donduran Mahallesi'nde 21 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde bir maganda dehşet saçtı.

'EĞLENCE' AMAÇLI ATEŞ AÇTI

Mahalledeki bir düğüne katılan Y.Ç. isimli şahıs eğlence amaçlı havaya ateş açmak istedi. Bu sırada silahını doldur boşalt yaparken silahın tutukluluk yapması sonucu Y.Ç.'nin silahından çıkan mermiler E.A. (30) ve H.D. (72) isimli davetlileri bacaklarına isabet ederek yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA