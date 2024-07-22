Depremzedenin Zeytin Ağaçları TOKİ İçin Kesildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da çevre katliamı yaşanıyor. Depremzede Çiğdem Arslan, tapulu arazisindeki zeytin ağaçlarının TOKİ için söküldüğünü aktardı.

Hatay’ın Defne ilçesindeki Ballıöz Mahallesi’nde tapulu arazisi bulunan depremzede Çiğdem Arslan, araziyi kontrol etmek ve ağaçlarına bakmak için arazisine gitti. Birgün'den İlayda Kaya'nın haberine göre, Arslan arazisinde yaklaşık 500 ağacının söküldüğünü ve alana iş makinelerinin girdiğini gördü. Arslan, çalışmaları durdurmak istedi, polisi ve jandarmayı aradı. Her iki kolluk kuvveti de Arslan’a, “Orası bizim yetki alanımızda değil” yanıtını verdi.

'ZATEN KAMULAŞACAKTI'

Alanda çalışan taşeron firmadan bilgi alan Arslan, projeyi yürütenin Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü olduğunu ve TOKİ için yol yaptığını öğrendi. Müdürlükle iletişime geçen Arslan’a yetkililer, “Buraya yol yapacağız ve projeyi çizdik’’ yanıtını verdi. Kendisinden izin alınmayan Çiğdem Arslan’ın araştırmaları sonucunda projenin resmileşmediği de ortaya çıktı. Yetkililerle yeniden iletişime geçen Arslan bu kez de “Zaten kamulaşacaktı" yanıtını aldı. Arazisinin talan edilmesine tepki gösteren Arslan, hukuksal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi.

MÜDÜRLÜĞE DİLEKÇE YAZDI

Arslan, Mersin 5. Bölge Karayolları Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak yaşadığı mağduriyeti bildirdi.

Dilekçesinde Arslan, şunları kaydetti:

“Taşınmazımın üzerine geçici konaklama amaçlı el koyulmuş olup karayolları ‘yol açma projesi’ yapmıştır. Ayrıca kamulaştırma yapmadan proje amaçlı ağaç söküm işlemi habersiz yapılmıştır. Proje hak sahibi bilgisi dahilinde yapılıp hak kaybı yaşanmaması açısından vatandaşa ödemesi yapıldıktan sonra yapılması gerekmektedir. Arsada bulunan örme taş duvarlarımı projeye dahil etmeyerek mağduriyet yaşatan müdürlüğün ‘duvarları yıkma’ ısrarından vazgeçmesini istiyorum. Durumu yargıya taşıyacağımı da bildiriyorum.”