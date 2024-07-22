Meteoroloji'den 6 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 il için kritik uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji'den 6 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, 6 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre; Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Ayrıca hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 37, en düşük 22; İstanbul'da en yüksek 36, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 38, en düşük 28 derece olacak.

Meteoroloji'den 6 İl İçin Kritik Uyarı: Sağanak Yağış Geliyor! - Resim : 1

12 İL İÇİN SICAKLIK UYARISI

Öte yandan sıcaklıklar, 12 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Denizli ve Manisa'da 42, Aydın, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Batman ve Diyarbakır'da 41, Edirne, Uşak, Gaziantep ve Kilis'te 40 derece olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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