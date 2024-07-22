Ehliyet Alacaklar Dikkat! L Park Tarih Oluyor

MEB'in ehliyet sınavlarına ilişkin hazırlıkları devam ederken düzenlemeden yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre L park da tarih olacak. Sına süresi uzayacak, aday sayısı azalacak. Yürürlük tarihi için ise Ocak 2025 işaret ediliyor.

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Ehliyet Alacaklar Dikkat! L Park Tarih Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ehliyet sınavında değişikliğe gidiyor. MEB sürücü adaylarının en çok zorlandığı paralel parkla ilgili kuralları gevşetme kararı aldı. Milat'ta yer alan habere göre; yeni yönetmelik adayların en çok zorlandığı paralel park için bir hak daha tanınmasını içeriyor. Böylece sürücü adayları direksiyon sınavında paralel parkı düzgün yapamamaları halinde bir kez daha deneyebilecek.

L PARKIN KURALI DEĞİŞİYOR

Direksiyon sınavlarında adaylardan yapmaları beklenen bir diğer park çeşidi 'L park' olarak öne çıkıyor. L park; aracın geri geri giderken 90 derecelik bir açıyla dar bir alana park etme işlemine deniyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre L parkın kuralı değişiyor. Yeni yönetmelikte 90 derecelik açı artık olmayacak. Adayların, aracı geri geri getirirken oval bir alanın ardından dar bir alana park etmesi gerekecek.

Ayrıca, eski sisteme göre L park için arka kısımda bulunan dubalara yer verilmeyecek. Bu park alanında da sürücülere iki hak tanınacak.

SINAV SÜRESİ ARTACAK

Yeni yönetmeliğe göre sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya yükselecek. Sınava giren aday sayısı ise 12'den 10'a düşürülecek. Bir başka ifadeyle, komisyon bir gün içerisinde en fazla 10 sürücü adayını sınava tabii tutabilecek.

Yeni yönetmelikte sınav güzergahlarında da değişiklik yapılması bekleniyor. Sınavlar için iki farklı güzergah bulunacak. Adayların hangi güzergahta sınava gireceği, komisyon tarafından çekilen kura ile belirlenecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Direksiyon sınavında önemli değişikleri içeren yeni yönetmeliğin ne zaman yürürlüğe gireceği ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Yapılan değişikliklerin Ocak 2025 tarihinden sonra yürürlüğe alınması bekleniyor.

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