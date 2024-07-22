AKP'li Başkanın Maganda Oğluna Adli Kontrol

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım dün gece silahıyla havaya rastgele ateş etti. Olay yerine gelen polis ekiplerine işlem yaptırılmadığı öne sürüldü. İddialar üzerine açıklama yapan AKP'li Başkan, “Polislerin işlem yapmadığı söylemi doğru değil" dedi. Valilikten yapılan açıklamada ise, Mustafa Seccad Yıldırım'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

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AKP'li Başkanın Maganda Oğluna Adli Kontrol

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın oğlu Mustafa Seccad Yıldırım, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple havaya ateş etti. Olay yerine sevk edilen polislere ise herhangi bir işlem yaptırılmadığı iddia edildi.

AKP’Lİ BAŞKAN İDDİALARI REDDETTİ

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım yaptığı açıklamada, “Polislerin işlem yapmadığı söylemimiz doğru değil. Olay sonrasında oğlum gözaltına alınmış savcılığa çıkartılmış tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, “20.07.2024 günü saat 22.15 sıralarında ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Tofaş kavşağında bir araçtan havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine emniyet güçlerimizce ivedilikle çalışma başlatılmış ve aynı gün bahse konu olan araç ve şüpheli şahıs olayda kullandığı ateşli silah ile yakalanmış ve cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Şüpheli M.S.Y. isimli şahıs 21.07.2024 günü genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 SKM nedeniyle sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

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