Düğünde Bir Garip Takı Töreni! Damat Neye Uğradığını Şaşırdı

Antalya'da kokoreç ustası Halil Arıcı ve öğretmen Pelin Şahin’in düğününde ilginç anlar yaşandı. Takı töreninde damada çifte ipe dizilmiş sucuklar, limonlar takıldı ve iki dürüm ikram edildi.

Son Güncelleme:
Düğünde Bir Garip Takı Töreni! Damat Neye Uğradığını Şaşırdı

Antalya'da yaşayan kokoreç ustası Halil Arıcı ve Almanya'da öğretmen olan Pelin Şahin, önceki gün yapılan düğünle dünyaevine girdi. Yakın arkadaşları ve akrabalarının katılımıyla gerçekleştirilen düğün töreninde çiftin nikahı kıyıldı.

SUCUK VE LİMON TAKTILAR

Takı törenine geçildiği sırada yakın arkadaşları tarafından çifte sürpriz yapıldı. Aralarında sık sık esprilere de konu olduğu öğrenilen ve 'Sana düğünde bir takı sürprizimiz olacak. Unutamayacaksın' diyen Cafer Yıldırım, Özgür Özdil ve Kudret Çelen, ellerinde limon, sucuk ve iki dürümle geldi.

İpe dizilen kangal sucuklar ve limonlar damat Halil Arıcı'nın boynuna asıldı, dürümler de gelin ve damada ikram edildi. Davetlilerin alkışları eşliğinde gerçekleşen takı töreninde damat Arıcı'nın şaşkınlık yaşadığı dikkat çekti.

'BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDUM'

Damat Arıcı, “Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Kokoreç ustasıyım ve sürekli sucuk, sakatat, limonla iç içeyim. Arkadaşlarımın sürprizine hem şaşırdım hem mutlu oldum. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Kudret ve Cafer arkadaşımdan böyle bir şey beklerdim ama işin içine sucuğun dahil edileceğini düşünmemiştim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
Muhabbet Kuşu Bakımı ve Beslenmesi Nasıl Yapılır? Muhabbet Kuşları Neler Yiyebilir? Muhabbet Kuşu Bakımı ve Beslenmesi Nasıl Yapılır? Muhabbet Kuşları Neler Yiyebilir?
İstanbul'da Sakal Ektiren Fransız Öğrenci İntihar Etti: Operasyonu Cerrah Değil, 'Emlakçı' Yapmış! İstanbul'da Sakal Ektiren Fransız Gencin Trajik Sonu
16 Yaşındaki Kız Çocuğunun Şüpheli Ölümü! Cansız Bedeni Sahile Vurmuş Halde Bulundu 16 Yaşındaki Kız Çocuğunun Şüpheli Ölümü!
Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Evde Tedavisi Nasıl Yapılır? Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Evde Tedavisi Nasıl Yapılır?
FETÖ'den İhraç Edilen Polis İntihar Etti FETÖ'den İhraç Edilen Polis İntihar Etti
Otoparkta Kan Donduran Kadın Cinayeti! Eski Eşine Otomobilde Kurşun Yağdırdı Otoparkta Kan Donduran Kadın Cinayeti!