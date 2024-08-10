Dronla Trafik Denetiminde Ceza Yağdı

Edirne'de dronla yapılan trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı. 12 kişiye toplam 12 bin 29 lira ceza kesildi.

Dronla Trafik Denetiminde Ceza Yağdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde dronla yapılan trafik denetiminde 12 araç sürücüsüne toplam 12 bin 29 lira idari para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Dronla havadan kural ihlallerini görüntüleyen ekip, durumu diğer ekibe bildirdi. Durdurulan araç sürücülerine ceza kesildi. Denetimde, 12 araç sürücüsüne 'emniyet kemeri takmamak', ‘seyir halinde cep telefonuyla konuşmak’ ve ‘ters yönden gitme’ ihlallerinden toplam 12 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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