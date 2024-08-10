Baba Yadigarı Tekne, Mahkeme Kararını Beklerken Battı

İzmir'deki limanda 8 yıldır bağlı duran 'Gülay' adlı gezi teknesi, yan yatıp suya gömüldü. Yaklaşık 50 yıllık teknenin babasından yadigar olduğunu belirten Mert Fırat, "8 yıl önce tersanedeki bakımı sırasında zarar gördü. Tersaneye dava açtık. Limanda duruyordu. Su alıp, battı. Üzgünüz" dedi.

Foça Küçükdeniz Limanı'nda bağlı olan ve eskiden gezi teknesi olarak kullanılan 'Gülay' isimli tekne, dün öğle saatlerinde su alıp yan yattı ve sulara gömüldü. Dalgıçlık hizmetleri firması olan tekne sahibi Mert Fırat ve ekibi, teknenin çevresini bariyerle çevirdi. Dağılan teknenin parçaları vinçle karaya çıkarıldı. Tekne enkazı kamyona yüklenip bölgeden taşındı.

Yaklaşık 50 yıllık teknenin ilçede 'Korsan Mesut' olarak tanınan babası merhum Mesut Fırat'a ait olduğunu dile getiren Mert Fırat, "8 yıl önce tersanedeki bakımı sırasında düşüp, zarar gördü. Bakımını üstlenmeyen tersaneye dava açtık. Limanda bağlı duruyordu. Devam eden mahkeme süreci nedeniyle yıllardır bakım ve onarım yapamadık. En sonunda su alıp, battı. Teknenin dağılan parçaları için çevresine bariyer çektik. Herhangi bir kirlilik olmadan kaldırıyoruz. Baba yadigarı tekneyi mahkeme sonucu beklerken kaybettiğimiz için üzgünüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA