Down Sendromlu Çocuk, İETT Şoförünün Dikkat Sayesinde Bulundu

Almanya’da yaşayan 10 yaşındaki Amina Hubers, tatil için ailesi ile İstanbul’a geldi. Down sendromlu Amina, sabah ailesi uyurken otelden tek başına dışarı çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi uyandığında panikle durumu polise haber verdi.

İETT SÜRÜCÜSÜ POLİSE TESLİM ETTİ

Bu sırada İETT’nin 6 numaralı Üsküdar - Esatpaşa / Harem otobüse binen Amina Hubers, sürücünün dikkati sayesinde hemen fark edildi. Durumu polise haber veren İETT sürücüsü Erol Özdoğan, yolcuları başka bir otobüse transfer ederek, polis gelene kadar otobüste eşlik ettiği çocuğu polise teslim etti.

AİLEDEN İETT'YE TEŞEKKÜR

Yaşananlar sonrası Amina’nın annesi Halide Hubers ve ablası bugün, İETT’nin Üsküdar Peronları’na gelerek kaptan Erol Özdoğan’a ve İETT’ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA