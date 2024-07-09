Milyonlar Merakla Bekliyordu! 'Sıfır Zam' Krizinde Çifte Düzenleme! Memur Emeklisi de Radara Girdi

6 aylık enflasyon farkı sonrası memur ve emekli maaşlarına zam tartışmaları devam ediyor. Dün AKP MYK'sı devam ederken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli maaşına ilişkin "Emeklilerle ilgili çalışma var. Çalışma devam ediyor. Bugün yarın çalışma devam edecek. Bir karar henüz verilmedi. Zamana dair değerlendirme yapamayız. Bu disiplinin korunması esas olmak üzere toplumumuzun yanındayız" açıklamasında bulunmuştu.

Çelik'in açıklaması sonrası gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi. Yılın ikinci yarısı için yapılan zamlar ile özellikle 2000 sonrası SSK emeklilerinin kök maaşı 7.047 TL’den 8.789 TL’ye yükselmiş ve 10 bin liranın altında kaldığı için 0 zam almışlardı. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı ise en düşük emekli aylığının sadece 89 lira üzerine çıkabildi.

AKP'Lİ KURMAYLAR BAKAN ŞİMŞEK'İ İKNA ETMİŞ

Mynet'in aktardığına göre, sıfır zam sonrası 'enflasyonla mücadele' kapsamında ek zamlara karşı olan Mehmet Şimşek’in AKP'li kurmaylar tarafından Kızılcahamam Kampı’nda ikna edildiği öğrenildi. Bu kapsamda hem Maliye hem de Çalışma Bakanlığı’ndan veri toplayan AKP'li kurmayların emekliye zam düzenlemesi için oluşturacakları raporu bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a sunacağı biliniyor.

Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı için 12.000-12.500 TL arasında bir zam yapılması öngörülüyor. Hazine desteği ile emeklilerin kök maaşı yeni taban maaşa tamamlanacak. Yeni milyonlarca kişi hem yüzde 24,73’lük artış hem de seyyanen zam almış olacak.

Şu an için emekli kök aylığı 10 bin TL’nin üzerinde olan Bağ-Kur Esnaf emeklisi ve 2000 öncesi SSK emeklisi için bir düzenlemenin de yapılmayacağı dile getiriliyor. 24,73’lük zam sonrası Bağ-Kur’lu esnafın 10.178 TL olan maaşı 12.695 TL’ye çıkmıştı. Eğer en düşük emekli aylığı 12.500 TL olursa bu grupta zam rakamı 195 TL olacak! SSK 2000 öncesi emekli maaşı da 11.367 TL’den 14.178 TL’ye yükselmişti. Orada da zam rakamı 1.678 TL’ye gerileyecek.

'MEMUR EMEKLİLERİNE DE DÜZENLEME' İDDİASI

En düşük emekli maaşına yapılması beklenen düzenlemenin yanı sıra sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine değil, yüzde 5,42 daha az zam alan memur emeklilerine de yapılacağı iddia edildi. Bu kapsamda çalışan memur maaşları karşısında tarihi düşük seviyede maaş alan memur emeklileri için ocakta diğer emeklilere yapılan yüzde 11,5’lik iyileştirme göz önünde bulundurularak, yüzde 19,31 olan oranın yüzde 24,73’e tamamlanması bekleniyor.

Böylece 14.740 TL’den yüzde 19.31 artış ile 17.586 TL’ye yükselen en düşük memur emekli maaşının eşitleme yapılması durumunda 18.385 liraya yükselebileceği hesaplanıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Zam oranının belirlenmesi halinde Meclis'te Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak olan tasarruf paketi yasa teklifine bir önerge ile ekleme yapılabilecek. Bu kapsamda yeni maaşlar için ay sonuna kadar yasanın çıkarılması hedefleniyor.

MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 19,31 – EŞİTLEME SONRASI YÜZDE 24,73)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL – 63.946 TL - 66.851 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL – 56.598 TL - 59.169 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL – 22.210 TL - 23.219 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.388 TL - 18.178 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL – 26.338 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL – 37.289 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL – 26.338 TL - 27.535 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL – 26.338 TL - 27.535 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL – 26.338 TL - 27.535 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL – 26.372 TL - 27.570 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL – 18.934 TL - 19.794 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL – 38.926 TL - 40.694 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 46.122 TL - 47.801 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.568 TL - 27.535 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.568 TL - 27.535 TL