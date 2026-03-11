Döşemealtı Belediyesi'ne Operasyon: Eski Belediye Başkanı Dahil 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkanı Turgay Genç'in de yer aldığı 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Döşemealtı Belediyesi'ne Operasyon: Eski Belediye Başkanı Dahil 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Döşemealtı Belediyesi'ndeki bazı işlemlerle ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine düğmeye basıldı. Emniyet birimleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde belediye yönetimine yönelik bir süredir devam eden idari ve mali incelemeler, savcılık tarafından başlatılan adli soruşturmaya dönüştü. Söz konusu operasyon, belediye bünyesindeki ihale ve imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların ardından gerçekleştirildi.

Kaynak: Takvim

