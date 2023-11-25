Dominik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde can kaybı artıyor

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a çıktı.

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Dominik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde can kaybı artıyor

Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 17 Kasım'dan bu yana etkili olan sağanakta can ve mal kaybının arttığı bildirildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı sellerde şimdiye kadar 30 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden 4'ünün ABD, 4'ünün ise Haiti vatandaşı olduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Sellerden 7 bin 412 ev etkilendi, 37 bin 60 kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Halen bazı bölgelere elektrik verilemediği bilgisi paylaşıldı.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, 20 Kasım'da felaket nedeniyle yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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