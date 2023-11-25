Yasa dışı bahis operasyonu: Örgüt bağlantılı 2 futbolcu yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis operasyonunda 2 futbolcunun tespit edildiğini duyurdu.

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Yasa dışı bahis operasyonu: Örgüt bağlantılı 2 futbolcu yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 52 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de eş zamanlı Sibergöz-7 Operasyonu'nun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 52 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Şüphelilerin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

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