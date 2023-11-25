Araçla 4 metre yüksekten düştü, kameraya kalp işareti yaptı

Üsküdar'da kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Demir isimli vatandaş, 4 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Kazadan yara almayan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da kalp işareti yaptı.

Araçla 4 metre yüksekten düştü, kameraya kalp işareti yaptı

Üsküdar'da yolun kavgan olması nedeniyle Ali Demir isimli vatandaş, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 4 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü.

BASIN MENSUPLARINA KALP İŞARETİ YAPTI

Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bahçeye düşen sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek kalp işareti yaptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta ise maddi hasar oluştu.

"YİNE ÖLMEDİK ÇOK ŞÜKÜR"

Araç sürücüsü Ali Demir, "Yokuştan aşağı iniyordum. Bir anda karşıma araba çıktı. İnşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar vardı, arabanın freni tutmadığı için buradan aşağı uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok ağabey çok şükür, bir sıkıntım yok. 4 metrelik bir alan, siz de gördünüz. Çok şükür bahçede kimse yoktu" dedi.

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