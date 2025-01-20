Havada Kahreden Olay: Doktorun Çabaları Yetmedi, Uçakta Doğan Bebek Hayatını Kaybetti

Sabiha Gökçen-Gazipaşa seferini yapan uçakta 5 aylık hamile olduğu öğrenilen yolcu, seyahat esnasında uçakta bulunan doktorun da yardımıyla erken doğum yaptı. Ancak doğum esnasında bebek hayatını kaybederken o anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

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Pegasus Havayolları'nın 18 Ocak Cumartesi günü PC-2070 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Gazipaşa seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra uçaktaki 5 aylık hamile olduğu öğrenilen yolcu birden fenalaştı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından gerçekleştirilen yolcunun erken doğum yapacağı anlaşılınca uçak içerisinde doktor anonsu yapıldı. Uçakta bulunan doktor ile kabin ekibi erken doğumu gerçekleştirdi. Doğum sırasında bebek yaşamını yitirdi.

UÇAK SABİHA GÖKÇEN’E GERİ DÖNDÜ

Kahreden olayın ardından uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek geri döneceğini iletti. Pilot'un hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, 5 aylık hamile yolcunun erken doğum yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, bebeğini kaybeden yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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