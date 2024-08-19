Doktor Şüpheli Buldu, Her Şey Değişti: Kadın Cinayetine 'Kalp Krizi' Kılıfı

Türkiye'de kadın cinayetleri gün güne artarken, birçok kadının ölümünün şüpheli oluşu da dikkat çekiyor. Son olarak Kocaeli’nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi’nde yaşayan Nuhbe Yılmaz (36) için, kalp krizi geçirdiği ihbarı verildi. İhbarı alan acil sağlık ekipleri, adrese giderek kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. k

Doktorların, kadının ölümünü şüpheli bulmaları üzerine Nuhbe Yılmaz’ın cenazesine detaylı otopsi yapıldı. Otopside kadının kalp krizi sebebiyle değil, boğazının sıkılması sonucu boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOĞAZINI SIKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz’ın cenazesi, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA