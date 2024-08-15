Bir Gecede Üç Kadın Katledildi! Failler Tanıdık Çıktı

Tüm itirazlara rağmen ilk imzacısı olunan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan Türkiye'de kadınlar erkekler tarafından katledilmeye devam ediyor. Dün ise Ankara ile İstanbul’un Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde üç kadın erkeklerin şiddetine maruz bırakılarak katledildi.

KÜÇÜKÇEKMECE: BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ERKEK ÖLDÜRDÜ

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasında olduğu erkek Gökhan Akkaya tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Barışma teklifini reddeden kadın, saldırıya maruz bırakıldı. Vatandaşlar, katili olay yerinden kaçmaya çalışırken yakaladı ve polis ekiplerine teslim etti. Akkaya, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

BAĞCILAR: EVLİ OLDUĞU ERKEK TARAFINDAN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde ise K.Ç., evli olduğu erkek tarafından evde bıçaklandı. Eşini bıçakladıktan sonra polisi arayan İ.Ç., ihbarı yaptıktan sonra teslim oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı, cinayeti itiraf ederek adli makamlara sevk edildi.

ANKARA: BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Ankara’nın Mamak ilçesinde ise boşanma aşamasında olan Z.B., evli olduğu erkek B.B. tarafından otomobilde tabancayla vurularak öldürüldü. Katil erkek aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobilde iki kişinin cansız bedenlerini buldu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLK ALTI AYDA 205 KADIN KATLEDİLDİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun (KCDP) son raporu temmuzdaki kadın cinayetlerini ortaya koydu. Rapora göre temmuzda 23 kadın katledildi, 23 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Yine KCDP'nin 2024'ün ilk altı aylık verilerine göre, 205 kadın katledildi, 117 şüpheli kadın ölümü meydana geldi.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org