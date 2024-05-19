Kadın cinayetlerinde yılın ilk 4 ayında, son dört yılın zirvesi yaşandı: "AKP iktidarı için kadının adı dahi yok"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddete ilişkin yazılı açıklama yaptı

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Kadın cinayetlerinde yılın ilk 4 ayında, son dört yılın zirvesi yaşandı: "AKP iktidarı için kadının adı dahi yok"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Kadına şiddete karşı önlem aldığını iddia eden AKP’li yetkililer ve bakanların söylemlerinin aksine kadın cinayetlerinde yılın ilk 4 ayında, son dört yılın zirvesi yaşandı. AKP iktidarı için kadının adı dahi yok" dedi.

İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti:

"YILIN İLK 4 AYINDA, SON DÖRT YILIN ZİRVESİ YAŞANDI"

“Kadına şiddete karşı önlem aldığını iddia eden AKP’li yetkililer ve bakanların söylemlerinin aksine kadın cinayetlerinde yılın ilk 4 ayında, son dört yılın zirvesi yaşandı. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri azaldı iddiasını veriler çürütüyor. AKP iktidarı için kadının adı dahi yok, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıkların kadına şiddete karşı aldığı önlemlerin yetersizliğinin bedelini kadınlar hayatlarıyla ödüyor. Erkek şiddeti her geçen gün katlanarak artıyor. Bir gecede bir imza ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan iktidar, artan şiddetin azmettiricisi oluyor. Kadına şiddete karşı önlem aldığını iddia eden AKP’li yetkililer ve bakanların söylemlerinin aksine kadın cinayetlerinde yılın ilk 4 ayında maalesef yine zirve yaptı.

"TÜRKİYE'DE KADINLAR ADETA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR"

2024’ün ilk 4 ayına ilişkin veriler incelendiğinde 147 kadın, eril zihniyetin kurbanı oldu. Türkiye’de kadınlar adeta yaşam mücadelesi veriyor. Yalnızca geçtiğimiz Nisan ayında 33 kadın hayattan koparıldı. Aydın’da bir kadın kendisini rahatsız eden bir adamı polise bildirdiği halde evinin önünde öldürüldü, bu yaşanan son acı olayda bile AKP iktidarının kadınları korumasız bıraktığı gözler önüne seriliyor."

Kaynak: ANKA

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Gamze Akkuş İlgezdi Kadın cinayetleri Kadına Şiddet AKP
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