Balıkesir'de Kadın Cinayeti: Birlikte Yaşadığı Kadını ve Oğlunu Vurup İntihar Etti

Balıkesir'de bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti. polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Balıkesir'de Kadın Cinayeti: Birlikte Yaşadığı Kadını ve Oğlunu Vurup İntihar Etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi 9166 Sokak'ta İbrahim Ağzıkırık ile birlikte yaşadığı öğrenilen Fatma A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ağzıkırık, tabancayla Fatma A. ile oğlu C.A.'yı vurduktan sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ağzıkırık ve Fatma A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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