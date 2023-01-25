Doktor önerdi: İnternetten aldığı 'bitkisel' ürün, kanser hastasını komaya soktu!

Adana’da yaşayan 26 yaşındaki kanser hastası Hüseyin Aygan, iddiaya göre sosyal medya üzerinden reklamını gördüğü, bitkisel ilaçla kanseri tedavini ettiğini öne süren Dr. Hakan Özkol ile iletişime geçti.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre doktorun önerdiği birtakım bitkisel ilaçları kullanmaya başlayan Aygan, kilo kaybı ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Aygün, ilaçları bir hafta kullandıktan sonra yoğun bakıma alındı. Adana Şehir Hastanesi’nde entübe edilen Aygan’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

4. EVREYE SIÇRADI

Baba Hikmet Aygan, doktor hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Hüseyin Aygan’ın kardeşi Zeynep Aygan ise “Hüseyin’in kalça kemiğinde tümör vardı. Kanseri ikinci evreydi. İlacı kullanmaya başladıktan 10 gün sonra ağzından kan gelmeye başladı. 10 gün içerisinde kanser ikinci evreden dördüncü evreye çıktı. Bu doktordan şikâyetçi olan başka hastalar da var. Doktor hiçbir test yapmadan muayene etmeden ilaç vermiş. İlaçları teste göndereceğiz” dedi.

SAĞLIK DOLANDIRICILIĞI

Halk Sağlığı Uzmanı Gül Ergör, kanser ilacı adı altında internetten bitkisel ürün satılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “Bu sağlık üzerinden bir dolandırıcılık. Hekime sormadan, hekim reçete etmeden hiçbir ilaç kullanılmamalı. Hastaların kanser ilacını internetten almayı düşünmeleri mümkün olmamalı. Bu ilaçların satılmasının önüne geçmek de mümkün olmuyor. Çünkü yurtdışından da site açıp ilaç satabiliyorlar. Bu global bir sorun. Sorunun çözümü için insanların sağlık okuryazarlığı seviyesinin artırılması gerek” dedi.