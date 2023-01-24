Can Atalay'a Uğur Mumcu ödülü

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay, Antalya Barosu tarafından Uğur Mumcu ödülüne layık görüldü.

Ödülü Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay aldı. Mustafa Atalay oğlunun Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajı okudu:

"Değerli Antalya Barosu üyeleri 2022 yılı Uğur Mumcu ödülüne beni layık görmenizi büyük bir mutlulukla öğrendim. Ben bu ödülü başta yüksek mimar Mücella Yapıcı ve şehir plancısı Tayfun Kahraman olmak üzere, insan, toprak, su için adalet diyen kentine, haklarına sahip çıkan tün Gezicilere ve sırf onlar gözdağı vermek için mahpus edilen arkadaşlarım adına alıyorum."

Antalya Barosu 2022 yılı Uğur Mumcu ödülünü bana layık gördü. Uğur Mumcu’nun adının verildiği bir ödülü almanın verdiği mutluluğu tarif edemem. Katillerinin adalete hesap verdiği günler için mücadele etmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/pvB1VwTt1n — can atalay (@CanAtalay1) January 24, 2023

Atalay'ın Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak "Antalya Barosu 2022 yılı Uğur Mumcu ödülünü bana layık gördü. Uğur Mumcu’nun adının verildiği bir ödülü almanın verdiği mutluluğu tarif edemem. Katillerinin adalete hesap verdiği günler için mücadele etmeye devam edeceğiz."