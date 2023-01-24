Karne hediyesi et tartışması: Habertürk yetkilileri ham görüntüleri paylaştı

HaberTürk TV’de “Karne hediyesi et alan çocuk” başlığıyla yayınlanan haber tartışılmaya devam ediyor.

Habertürk haberi yapan muhabiri işten çıkarıldığını açıklamış, işten çıkarılan muhabir ''Pek çok gazeteci üstadımın geçmişte yaşayıp anlattığı hikayeleri ben de maalesef yaşamış bulunmaktayım'' ifadelerini kullanmıştı.

HAM GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Son olarak ise Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ana haber programına katılan Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak haberin ham görüntüleri paylaştı.

Görüntüler şöyle: