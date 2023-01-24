Karne hediyesi et tartışması: Habertürk yetkilileri ham görüntüleri paylaştı

Son günlerde tartışma konusu haline gelen 'Annem karne hediyesi et aldı' haberinin ham görüntüleri paylaşıldı.

Son Güncelleme:
Karne hediyesi et tartışması: Habertürk yetkilileri ham görüntüleri paylaştı

HaberTürk TV’de “Karne hediyesi et alan çocuk” başlığıyla yayınlanan haber tartışılmaya devam ediyor. 

Habertürk haberi yapan muhabiri işten çıkarıldığını açıklamış, işten çıkarılan muhabir ''Pek çok gazeteci üstadımın geçmişte yaşayıp anlattığı hikayeleri ben de maalesef yaşamış bulunmaktayım'' ifadelerini kullanmıştı. 

'Annem karne hediyesi et aldı' haberini yaptığı için kovulan muhabirden ilk açıklama'Annem karne hediyesi et aldı' haberini yaptığı için kovulan muhabirden ilk açıklamaMedya

HAM GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Son olarak ise Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ana haber programına katılan Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak haberin ham görüntüleri paylaştı. 

Görüntüler şöyle: 

Etiketler
Habertürk
Son Güncelleme:
İdare Mahkemesi'nden bir ilk: Barış Akademisyeni'ne 'göreve iade' kararı Güncel 24 Ocak 2023 20:55
Tutuklu ve hükümlü sayısında yeni rekor Güncel 24 Ocak 2023 19:00
Ünlü etnolog Sabiha Tansuğ hayatını kaybetti Güncel 24 Ocak 2023 18:48
İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır, yazılı savunma verdi Siyaset 24 Ocak 2023 18:40
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı! Tuncay Özkan 'bir firmanın gizli yaptırdığı anket' dedi, Erdoğan'ın son oy oranını açıkladı!
Filiz Gazi, izledi, yazdı: İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta İstanbul’un göbeğinde ‘farklı’ bir dünya: İsmailağa ‘sohbetlerinde’ üç hafta
ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam ING, ocak ayı promosyonlarını güncelledi: İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakam