Karne hediyesi et tartışması: Habertürk yetkilileri ham görüntüleri paylaştı
Son günlerde tartışma konusu haline gelen 'Annem karne hediyesi et aldı' haberinin ham görüntüleri paylaşıldı.
HaberTürk TV’de “Karne hediyesi et alan çocuk” başlığıyla yayınlanan haber tartışılmaya devam ediyor.
Habertürk haberi yapan muhabiri işten çıkarıldığını açıklamış, işten çıkarılan muhabir ''Pek çok gazeteci üstadımın geçmişte yaşayıp anlattığı hikayeleri ben de maalesef yaşamış bulunmaktayım'' ifadelerini kullanmıştı.
HAM GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Son olarak ise Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ana haber programına katılan Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak haberin ham görüntüleri paylaştı.
Görüntüler şöyle:
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