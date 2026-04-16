DMM'den Okul Saldırısına İlişkin 'Deliller Karartıldı' İddialarına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Bakan Gürlek Duyurdu! Okul Saldırılarına İlişkin 95 Kişi Gözaltında 54 Okulu Hedef Gösteren 67 Şüpheli Gözaltında
Okul Katliamlarında Dehşet Verici Gerçek: İşte Çocuklardaki Gizli Tehlike Sinyalleri... Pimi Çeken Şey Ne? Okul Katliamlarında Dehşet Verici Gerçek: İşte Çocuklardaki Gizli Tehlike Sinyalleri...
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis
Ünlü Oyuncu Aleyna Bozok'un Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar Ünlü Oyuncunun Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar
11 Yaşında 8 Fidan... Türkiye Okul Baskınında Ölen Yavrularını Uğurladı Türkiye Okul Baskınında Ölen Yavrularını Uğurladı
İsa Aras Mersinli'nin Babası Uğur Mersinli'den Dehşete Düşüren İfade: 'Bir Hafta Önce Hedef Gösterdim' Saldırganın Babasından Dehşete Düşüren İfade
Okul Saldırganının Profil Fotoğrafı Sinyali Vermiş! 'İncel Akımı' Mercek Altında Okul Saldırganının Profil Fotoğrafı Sinyali Vermiş! 'İncel Akımı' Mercek Altında