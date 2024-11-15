DMD Hastası Berat İçin Kermes, 'Tek Çaremiz Sizlersiniz'

Genellikle çocuklarda görülen ve X kromozomunda yer alan distrofin adlı proteinin eksikliğinden kaynaklanan genetik bir kas kaybı hastalığı olan Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastası 6 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Berat Özdemir’i yaşatmak için ailesi ve çevresi seferber oldu.

Seferberlik kapsamında 18, 19, 20 Kasım tarihlerinde İstanbul Valiliği’nin onayı ile Silivri’de kermes düzenlenecek.

KOŞAMIYOR, ARKADAŞLARIYLA OYNAYAMIYOR

Hastalığı sebebiyle kemikleri günden güne eriyen küçük Berat, tek başına yemek yiyemiyor, koşamıyor, arkadaşlarıyla oynayamıyor.

“TEK ÇAREMİZ SİZLERSİNİZ”

Berat için açılan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan annesi, “Ben bir anneyim. Evladına yetişmeye çalışan bir anne. Oğlum 6 yaşında DMD ölümcül kas hastası. Evladım her geçen gün gözlerimin önünde eriyor, ellerimden kayıp gidiyor. Gücüm yettiğince sokaklarda sesini bir kişiye daha duyurabilmek için mücadele veriyorum. Ben evladımın yaşamasını, rahatça yürüyebilmesini, koşup oynamasını, sağlıkla büyüyebilmesini hayal ediyorum. Bu hastalığın da artık bir tedavisi var. Ama ben tek başıma çaresizim. Evladıma yetişebilmem için evladımı görün, duyun, Allah rızası için yardım edin. Dubai'deki tedavisine kavuşabilmesi için tek çaremiz sizlersiniz.” ifadelerini kullandı.

18, 19, 20 KASIM’DA BERAT İÇİN KERMES VAR

İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün izniyle yardım kampanyası başlatılan Berat Özdemir için, 18, 19 ve 20 Kasım 2024’te Silivri Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda kermes düzenlenecek.