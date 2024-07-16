'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' Davasında Müebbet

Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in Fatih'te bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen davada katil zanlısı Erkan Baykut'a son sözü soruldu.

Baykut, “Ramazan Pişkin’in masum ve İslam için mücadele eden bir insan olduğunun farkındayım. Pişmanım” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, katil zanlısı Erkan Baykut’u 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, duruşmalarda pişmanlık göstermediği belirtilerek iyi hal indirimi uygulanmadı.

İDDİANAMEDE NE VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan İbrahim B.’nin hemen yan tarafta bulunan eczanede bulunduğu sırada bir gürültü geldiğini, kontrol etmek amacıyla eczaneden çıktığı sırada çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü, devamında çay ocağını kontrol ettiğinde ise Ramazan Pişkin’in yaralanmış şekilde yerde yattığını görmesi üzerine sağlık ekiplerini haberdar ettiğini söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Erkan Baykut’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da Ulu Camii'de konuşmalarıyla dikkat çeken Ramazan Pişkin, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmüştü. İstanbul Valiliği tarafından ise şu açıklama yapılmıştı:

"Ramazan Pişkin, 31 Ocak günü saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ramazan Hoca'nın katil zanlısının yakalandığını duyurmuştu.

İzlenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı öldürdüğü belirlenmişti.

Kaynak: DHA