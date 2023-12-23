Diyarbakır'da 123 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 123 kilogram esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır'da 123 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yeşilburç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ayrı noktada 110 kilogram toz ve 13 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

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