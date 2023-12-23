Meteorolojiden yağmur ve kar yağışı uyarısı

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yağmur ve kar yağışı uyarısı

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uyarısını paylaştı. Yapılan açıklamada Batı Karadeniz’de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekildi.

Uyarıda, “Batı Karadeniz’de beklenen kuvvetli yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Düzce’de kuvvetli yağmur, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük’te kuvvetli yağmur yer yer karla karışık yağmur, Bolu’nun yüksekleri, Çankırı’nın kuzeyi, Düzce’nin doğu ve yüksekleri ile Zonguldak’ın ve Bartın’ın iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kuvvetli yağmur ve kar yağışının 23 Aralık 2023 18.00 ile 24 Aralık 2023 12.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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