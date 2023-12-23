Mahkemeden PDR mezunları için emsal karar: Terapi yapmak suç değil

Mahkemeden psikoloji, rehberlik ve danışmanlık mezunlarının psikoterapi yapmasına ilişkin esma bir karara imza attı. Karar milyonlarca PDR mezununu doğrudan etkiliyor.

10Haber’de yer alan habere göre, İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) mezunlarını yakından ilgilendiren bir karar verdi. Türk Psikologlar Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı’nda psikolojik danışman olarak çalışan Ramazan Kuruçay’ın psikoterapist, gelişim psikologu unvanı kullandığını ve klinik psikolog yetkisindeki işler yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kuruçay, yargılandığı davanın karar duruşmasında, “Milli Eğitim bakanlığı biz psikolojik danışmanlara psikoterapi müdahalelerde bulunabileceğimiz hususunda yetki vermiştir, özellikle bu yıl yaşanan deprem felaketinde deprem bölgesinde de yardım faaliyetlerinde bulunduk, hiçbir şekilde yetkimi aşan bir davranışta bulunmadım, psikoterapistlik bir unvan değil, bir yetkinliktir, psikolojik danışmanlar da psikoterapi yapabilir, bu hususta önceki beyanlarımı aynen tekrar ederim huzurdaki müdafim ayrıntılı savunma ve delillerimizi sunacaktır ayrıca duruşmalardan vareste tutulmayı istiyorum” savunmasını yaptı.

MAHKEME TERAPİYİ SUÇ SAYMADI

Mahkeme heyeti, Kuruçay’ın terapi yapmasının suç unsuru olmadığına hükmederek, Psikolojik Danışman olarak mezun olan ve bu alanda çalışan sanığın yetkisinin sınırlarını net bir şekilde belirleyen kanun hükmünün bulunmadığı dikkate alındığında 3359 sayılı kanuna aykırılıktan da bahsedilemeyeceği, sanığa atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla sanığın beraatine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

'EMSAL BİR KARAR OLDU'

Kuruçay’ın avukatı ise, kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, Mahkemenin bu kararı milyonlarca psikolojik rehberlik ve danışmanlık (PDR) mezunlarını doğrudan etkileyecek. PDR mezunlarının terapi yapıp yapmayacağı konusunda bir kafa karışıklığı vardı. Bu kararla meslekleri gereği terapi yapabileceklerini mahkeme net olarak ortaya koydu. Emsal bir karar oldu” diye konuştu.